ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار بشكل طفيف مع افتتاح مزاده للأسبوع الحالي من اليوم الأحد، لتسجل أكثر من 193 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا طفيفا في مبيعاته لتصل إلى 193 مليوناً، و 897 الفا و 790 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 193 مليونا و 551 الفا و 357 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 160 مليونا و457 الفا و790 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 33 مليوناً و 440 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 192 شركة توسط.