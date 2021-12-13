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ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-13T10:51:30+0000
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل طفيف اليوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.52% لتصل إلى  195 مليونا و284 الفا، و 750 دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 194 مليونا و 658 الف دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 149 مليونا و 594 ألفا و750 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 45 مليوناً و 690 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 187 شركة توسط.

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