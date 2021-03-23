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ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-23T09:17:45+0000
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 1 بالمئة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا طفيفا في مبيعاته بنسبة 1.93 بالمئة لتصل الى 96 مليوناً و626 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 94 مليوناً و 794 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 96 مليوناً و 626 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 13 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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