ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الخميس، لتسجل 197 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 197 مليوناً و 832 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل واحد دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات 196 مليوناً و 716 ألفا و 789 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 184 مليوناً و782 ألف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13 مليوناً و50 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف أخرى لتلبية الطلبات النقدية، لافتاً إلى مشاركة 5 شركات صرافة.