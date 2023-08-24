ارتفاع "طفيف" في مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي بشكل طفيف في مزاد اليوم الخميس، لتصل الى 198 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 198 مليونا و800 الف و354 دولارا مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت 197 مليونا و404 آلاف و1 دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 166 مليوناً و 760 الفاً و354 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 32 مليونا و40 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 96 شركة.