سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-01T09:21:17+0000
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، لتسجل 196 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية ارتفاعا بنسبة 0.51%، في مبيعاته لتصل الى 196 مليوناً و376 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل واحد دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات 195 مليوناً و50 ألفاً 387 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 146 مليوناً و226 ألف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و150 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، لافتاً إلى مشاركة 29 شركة صرافة.

related

اول تصريح لمحافظ المركزي العراقي الجديد: وضعنا خطة لتقوية العملة الوطنية

Date: 2020-09-17 11:17:04
اول تصريح لمحافظ المركزي العراقي الجديد: وضعنا خطة لتقوية العملة الوطنية

مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على الإفراج عن الأرصدة المجمدة في العراق

Date: 2021-03-05 18:34:00
مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على الإفراج عن الأرصدة المجمدة في العراق

استقرارٌ في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-05-31 09:58:11
استقرارٌ في مبيعات البنك المركزي العراقي

البنك المركزي يحدد ضوابط خاصة لشركات الصرافة في اقليم كوردستان

Date: 2020-12-14 11:44:13
البنك المركزي يحدد ضوابط خاصة لشركات الصرافة في اقليم كوردستان

الوكالة الفرنسية للتنمية تبدي رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق

Date: 2021-04-13 10:19:36
الوكالة الفرنسية للتنمية تبدي رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بأكثر من 20%

Date: 2021-02-02 10:20:49
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بأكثر من 20%

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

Date: 2021-01-07 10:34:07
مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

Date: 2021-05-03 08:59:38
بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء