ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، لتسجل 196 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية ارتفاعا بنسبة 0.51%، في مبيعاته لتصل الى 196 مليوناً و376 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل واحد دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات 195 مليوناً و50 ألفاً 387 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 146 مليوناً و226 ألف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و150 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، لافتاً إلى مشاركة 29 شركة صرافة.