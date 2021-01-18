ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف اليوم الاثنين لتصل الى 7 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 7 مليون 353 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 6 مليون 750 ألف دولار.

وأضاف؛ أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 4 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.