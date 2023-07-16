ارتفاع طفيف في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.027 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 806 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.833 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 134 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 12 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 122 الف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.385 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 526 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 444 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 189 الف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ معدل 153 الف برميل يوميا، ومن الأكوادور بمعدل 144 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 43 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 9 الاف برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".