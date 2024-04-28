ارتفاع طفيف في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.548 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 716 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.832 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 308 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 309 آلاف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.458 ملايين برميل يومياً، ، تلتها البرازيل بمتوسط 492 الف برميل يوميا ، تلتها السعودية بمتوسط 398 ألف برميل يومياً، ومن المكسيك بمعدل351 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا كانت بمعدل 215 ألف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 136 ألف برميل يوميا ، ومن الإكوادور بمعدل 124 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 100 ألف برميل يوميا ".

فيما لم تستورد أيضا أي كمية من روسيا.