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ارتفاع طفيف في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-23T14:21:56+0000
ارتفاع طفيف في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147900 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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