سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-14T07:04:17+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح صباح يوم الخميس الماضي 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-19 06:53:09
لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-24 07:33:24
إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-11 07:15:01
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 07:13:53
إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-15 07:17:16
تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد

Date: 2021-05-22 07:07:12
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد

تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-21 07:32:41
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي