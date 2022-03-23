ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار صرف الدولار ليوم امس الثلاثاء 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

الا ان بعض محال الصيرفة التي فتحت ابوابها هذا اليوم تداولت سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.