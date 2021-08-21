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ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-21T07:17:04+0000
ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار اليوم الاربعاء الماضي 147800 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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