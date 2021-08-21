ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت أسعار الدولار اليوم الاربعاء الماضي 147800 دينار لكل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.