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ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-11T07:13:11+0000
ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت اسعار البورصة صباح يوم الخميس الماضي 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، لم تشهد تداول للدولار لأغلاق البورصة فيها ليوم السبت.

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