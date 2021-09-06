سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-06T07:39:44+0000
ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، بشكل طفيف يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح أمس الأحد 147300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2021-07-05 07:22:52
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-22 07:36:59
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-01 07:22:15
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-07 07:01:47
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع في أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان (تحديث)

Date: 2021-08-08 07:23:50
ارتفاع في أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان (تحديث)

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-07 07:21:09
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

الدولار يرتفع بشكل طفيف عند إغلاقه في أسواق بغداد

Date: 2021-06-24 15:24:50
الدولار يرتفع بشكل طفيف عند إغلاقه في أسواق بغداد

استقرار بأسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-25 07:32:42
استقرار بأسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في إقليم كوردستان