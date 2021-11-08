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ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-08T07:23:00+0000
ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفض في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم أمس الأحد 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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