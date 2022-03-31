سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف في أسعار سلة أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T11:14:19+0000
ارتفاع طفيف في أسعار سلة أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، بواقع 41 سنتا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 110.46 دولار للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 41 سنتا بعد أن سجل 110.05 دولار".

وارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء لأكثر من 3% نتيجة زيادة الطلب للنفط الخام وشح الامدادات.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو) زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

related

اسعار نفط اوبك ترتفع لأكثر من 78 دولاراً

Date: 2021-09-29 10:27:12
اسعار نفط اوبك ترتفع لأكثر من 78 دولاراً

أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت يلامس 86 دولاراً للبرميل

Date: 2021-10-24 06:45:43
أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت يلامس 86 دولاراً للبرميل

أسعار نفط سلة اوبك ترتفع الى 78 دولاراً

Date: 2022-01-04 11:05:42
أسعار نفط سلة اوبك ترتفع الى 78 دولاراً

النفط يرتفع مع ضعف الدولار

Date: 2020-10-27 05:51:47
النفط يرتفع مع ضعف الدولار

أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

Date: 2022-02-05 06:18:17
أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

Date: 2021-03-24 16:10:39
أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة باكثر من 20%

Date: 2022-03-05 05:56:08
النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة باكثر من 20%

ارتفاع أسعار النفط بعد اضطرابات كازاخستان ومخاوف الإمدادات الليبية

Date: 2022-01-10 04:59:21
ارتفاع أسعار النفط بعد اضطرابات كازاخستان ومخاوف الإمدادات الليبية