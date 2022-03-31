ارتفاع طفيف في أسعار سلة أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الخميس، بواقع 41 سنتا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 110.46 دولار للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 41 سنتا بعد أن سجل 110.05 دولار".

وارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء لأكثر من 3% نتيجة زيادة الطلب للنفط الخام وشح الامدادات.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو) زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).