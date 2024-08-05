ارتفاع طفيف في أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف اليوم الاثنين، مع استقرار أسعار النفط العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل زيادة بمقدار 8 سنتات، ليصل إلى 75.84 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليصل إلى 78.96 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار في ظل استقرار أسعار النفط العالمية، حيث تلاشت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق بشأن تأثير التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على إمدادات النفط من أكبر منطقة إنتاج.