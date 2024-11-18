ارتفاع طفيف في أسعار خامي البصرة مع صعود النفط العالمي

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" ارتفاعاً طفيفاً اليوم الاثنين، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 9 سنتات ليصل إلى 66.82 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القيمة 9 سنتات ليصل إلى 70.12 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع عقب تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أثرت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بالإضافة إلى توقعات بفائض عالمي من النفط، على الأسواق.