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ارتفاع طفيف في أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-30T09:18:56+0000
ارتفاع طفيف في أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 3 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.03% ليصل الى 100.10 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 3 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.03 % ليصل الى 95.50 دولارا.

وارتفعت أسعار خامات منظمة أوبك أيضا حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 107.98 دولارات بارتفاع  بلغ 25 سنتا وارتفع خام مربان الإماراتي  إلى 104.76 دولارات بارتفاع بلغ 4.41 دولار .

وانخفضت أسعار النفط صباح اليوم قبل أن تعاود الارتفاع مرة اخرى بعد تهديدات سعودية بالعودة الى تخفيض انتاج منظمة اوبك في حال انخفاض الأسعار.

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