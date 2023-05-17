ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

شفق نيوز/ تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث ظل التجار حذرون بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 75 دولارا للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 70.93 دولارا بحلول 04:35 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو / آيار، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وتتواصل المحادثات حول رفع سقف الديون الأمريكية بثقلها على السوق، إذ قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تتعثر في التخلف عن السداد في وقت مبكر في 1 يونيو / حزيران إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون.

وفي الصين، كان الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أبريل / نيسان أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد الزخم في بداية الربع الثاني.

وأقرّت دول تحالف أوبك+ خفضًا طوعيًا يبلغ إجماليه 1.66 مليون برميل يوميًا، اضافة الى اتفاقها على تخفيض انتاجها النفطي الى أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا والذي سينفذ ابتداء من الاول من ايار الحالي من اجل دفع الأسعار للارتفاع دون هبوطها.