ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع مخاوف التضخم وترقب بيانات أمريكية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 5208.08 دولارات للأونصة، بحلول الساعة الـ 02:43 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 5216.80 دولاراً للأونصة.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، حيث كثفت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما الجوية على إيران، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 16 سفينة إيرانية كانت تُستخدم لزرع الألغام قرب مضيق هرمز.

وأدى الصراع إلى اضطراب حركة الطاقة عالمياً، مع إغلاق فعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما تسبب بتعطل حركة ناقلات النفط وتوقف بعض المنتجين عن الضخ نتيجة امتلاء المخازن.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ بداية العام، مسجلة مستويات قياسية متتالية مع استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير في وقت لاحق اليوم، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 88.35 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 2190.44 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1667.73 دولاراً للأونصة.