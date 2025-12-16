ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية، والتي من شأنها أن تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.

وسجّل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 4311.64 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، مواصلًا مكاسبه السنوية التي تجاوزت 64% بعد أن حقق المعدن النفيس مستويات قياسية عدة خلال العام الجاري.

في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 4333.20 دولارًا للأونصة.

وتراجع الدولار الأمريكي ليحوم قرب أدنى مستوياته في نحو شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب المقوّم بالدولار.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر، والمقرر إعلانها لاحقًا اليوم، وسط توقعات بأن تقدم هذه البيانات مؤشرات أوضح بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وتُظهر الأسواق ترجيحات قوية لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدعم عادةً أداء الذهب، الذي يزدهر في بيئات الفائدة المنخفضة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى 63.11 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا في الجلسة السابقة.

فيما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1816.15 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1576.25 دولارًا للأونصة.