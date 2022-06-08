سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-08T09:31:15+0000
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، (8 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 381 الف دينار، وسعر الشراء 377 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 380 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

Date: 2021-09-23 08:44:40
أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

انخفاض بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-08-02 09:23:33
انخفاض بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

Date: 2021-04-15 08:58:21
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-18 07:53:33
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

لليوم الثالث.. أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

Date: 2021-09-20 08:07:01
لليوم الثالث.. أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-04-06 09:11:49
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-04 08:39:09
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-18 09:10:31
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية