سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-14T08:12:25+0000
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء (14 ايلول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 367 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 362 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Date: 2021-04-07 07:54:39
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-27 08:54:40
على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-10 06:57:28
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

Date: 2021-08-01 06:10:41
العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-03-02 08:57:08
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

Date: 2021-07-18 09:11:47
مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-08-25 06:33:47
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية