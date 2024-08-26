ارتفاع طفيف في أسعار الدولار بأسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي ارتفاعًا طفيفًا، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149,350 دينارًا مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بـ 149,250 دينارًا يوم أمس الأحد.

وأضاف مراسلنا، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150,250 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 دينارًا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,400 دينار، وسعر الشراء 149,300 دينار مقابل 100 دولار.