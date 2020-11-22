ارتفاع طفيف في اسعار صرف الدولار ببغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد و كوردستان بشكل طفيف يوم الأحد 22 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124900 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس السبت 124850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124700 لكل مائة دولار أمريكي.