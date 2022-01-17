ارتفاع طفيف في اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، فيما بلغت الاسعار صباح هذا اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.