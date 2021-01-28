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ارتفاع طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-28T07:20:27+0000
ارتفاع طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان، بشكل طفيف يوم الخميس 28 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي الأسعار نفسها في بورصة الحارثيةً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 145100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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