ارتفاع طفيف بأسعار نفط أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك بشكل طفيف، يوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 65.36 دولاراً متأثرة بالخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 26 سنتا لتصل إلى 65.36 دولاراً، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغ السعر فيها 65.10 دولاراً.

وعزا بعض المختصين الارتفاع نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى التي هي الأخرى تأثرت بنمو الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصاد بالعالم والتزام اوبك بتقييد الانتاج.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).