ارتفاع طفيف بأسعار نفط البصرة

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، يوم الخميس، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات بما يعادل 0.13%‎‎ ليصل الى 67.11 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 9 سنتات بما يعادل 0.13% ‎ليصل 70.31 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط العالمية مواصلة انخفاضها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مع تطلع المستثمرين والتجار إلى اجتماع أوبك+ في نهاية الأسبوع حيث من المتوقع أن يدرس المنتجون زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

وبلغ سعر خام برنت 67.33 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.69 دولارا.