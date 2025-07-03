ارتفاع طفيف بأسعار نفط البصرة

شفق نيوز – متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 36 سنتاً بما يعادل 56%‎‎ ليصل إلى 65.18 دولاراً، وارتفعت أسعار الخام المتوسط 36 سنتاً بما يعادل 53% ‎ليصل 68.18 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط عالمياً بعد أن سجلت أكبر مكاسب لها في نحو أسبوعين، في وقت يراقب فيه المتداولون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب اجتماع تحالف "أوبك+" المرتقب نهاية الأسبوع الجاري.

وبلغ سعر خام برنت 68.87 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 67.21 دولاراً.