ارتفاع طفيف بأسعار نفط البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 18 سنتا ، ليصل الى 72.62 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 18 سنتا ليصل الى 75.56 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمي، وسط مخاوف من أن يؤدي امتداد القتال من غزة إلى الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.