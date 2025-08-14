ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار والعملات الأخرى في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

سجلت أسواق صرف العملات في السليمانية، بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً، وسط استمرار التذبذب في حركة السوق المحلية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، بأن أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بلغت 140,550 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجّل 100 يورو 161,500 دينار، و100 جنيه إسترليني 185,000 دينار.

فيما بلغ سعر 100 دولار، 8,650,000 تومان إيراني، و3,950 ليرة تركية، ومليون ليرة سورية.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في ظل ترقب الأسواق للإجراءات الحكومية والبنكية الرامية للحد من تقلبات أسعار الصرف والحفاظ على استقرار السوق المالية في البلاد.

يُذكر أن أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في العراق وكوردستان تشهد منذ أشهر تذبذباً ملحوظاً، متأثرة بالقيود التي يفرضها البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي، إضافة إلى تأثيرات الأسواق الإقليمية وحركة العرض والطلب محلياً.