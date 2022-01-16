ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

فيما بلغت الاسعار صباح هذا اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.