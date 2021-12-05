ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.