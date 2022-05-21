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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-21T07:32:22+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم،  سعر صرف بلغ 148225 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

يما سجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

 

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