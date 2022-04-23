ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت الاسعار صباح الخميس الماضي 147400 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.