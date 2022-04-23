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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-23T07:27:02+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم،  147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح الخميس الماضي 147400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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