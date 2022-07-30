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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-30T07:15:05+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  148550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار ليوم الخميس الماضي 148500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالاسواق المحلية تداولته حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 148450 دينارا. 

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