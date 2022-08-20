ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148100 ديناراً مقابل كل 100 دولار، موضحاً أن أسعار يوم الخميس الماضي كانت قد سجلت 148050 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 148225 دينارا مقابل 100 دولار وسعر الشراء 148125 دينارا مقابل 100 دولار.