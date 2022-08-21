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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T07:19:53+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس السبت 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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