سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-23T07:25:08+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148325 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاربعاء 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148525 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148475 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

related

إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-23 07:00:56
إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2022-01-16 07:24:31
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-12-23 07:34:13
أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-07 07:20:37
إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

Date: 2021-12-06 07:18:54
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

لليوم الثاني .. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-11-04 07:01:29
لليوم الثاني .. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2022-01-24 07:30:21
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

Date: 2021-12-12 07:06:06
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل