ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن سعر صرف الدولار ارتفع في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد، ليسجل 142,450 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما سجل يوم أمس السبت 142,400 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار الصرف لدى محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 141,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجّل الدولار أيضاً ارتفاعاً، إذ بلغ سعر البيع 142,350 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 142,150 ديناراً مقابل 100 دولار.