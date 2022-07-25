ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في بورصات العاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح امس الاحد 148500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148650 ديناراً.