ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و كوردستان بشكل طفيف اليوم الاربعاء 18 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينارا مقابل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124800 لكل مائة دولار امريكي.