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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-28T07:24:15+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 148075 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148150 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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