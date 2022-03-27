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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-27T07:19:29+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت أسعار صرف الدولار ليوم أمس السبت 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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