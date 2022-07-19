ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148475 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148650 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148550 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.