سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-07T07:27:03+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم امس الاثنين 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض طفيف في أسعار الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-09-21 15:08:28
انخفاض طفيف في أسعار الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-22 07:36:59
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يبلغ قمة 9 أشهر

Date: 2021-08-20 09:08:46
الدولار يبلغ قمة 9 أشهر

اسعار الدولار تتعثر عالمياً

Date: 2021-04-23 08:39:23
اسعار الدولار تتعثر عالمياً

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-12 07:22:23
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-21 07:38:07
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

Date: 2021-07-20 07:44:22
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

اسعار الدولار تتلقى ضربة موجعة

Date: 2021-02-19 08:44:23
اسعار الدولار تتلقى ضربة موجعة