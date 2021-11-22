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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في اقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-22T07:20:12+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم امس الاحد 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147700 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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